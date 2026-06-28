Мэр Приходько: в Горловке при атаке ВСУ по автобусу пострадали три человека

В результате атаки беспилотника ВСУ по автобусу пострадали три мирных жителя Горловки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в телеграм-канале .

Всего с начала суток в городском округе ранения получили шесть человек, как минимум одна из них женщина.

Также в Никитовском районе украинские БПЛА повредили жилой дом и гражданский автомобиль. Еще один дом пострадал в Калининском районе.

Из-за повреждения контактной сети в городе временно приостановили движение трамваев.

Во вторник беспилотник ВСУ выследил рейсовый автобус в Калининском районе Горловки и сбросил на него взрывчатку. В результате атаки пострадали 15 человек.