В Горловке при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали мужчина и девочка

В Горловке в результате атаки беспилотника пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале .

Удар пришелся по легковому автомобилю в Калининском районе города. В результате тяжелые ранения получила девочка 2015 года рождения. Ее отец, мужчина 1988 года рождения, также пострадал — его состояние оценили как средней степени тяжести.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили жилой дом и автомобиль.

Ранее четыре человека пострадали в ДНР из-за очередной атаки украинских дронов. Целью удара стали автодороги.