Украинские боевики атаковали беспилотниками Горловку в ДНР, погибла женщина и еще семь человек получили ранения. Об этом в «Максе» сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написал он.

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Несколько дней назад мэр Горловки сообщал, что украинские неонацисты сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в Центрально-Городском районе. Пострадали три мирных жителя.

В начале августа боевики ВСУ нанесли удар по зданию детского сада в Никитовском районе. До этого, как сообщал Приходько, украинский беспилотник ударил по жилому дому и повредил квартиру.