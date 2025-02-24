Съемочную группу Первого канала атаковал беспилотник в ДНР

Беспилотник ВСУ атаковал беспилотником съемочную группу Первого канала во главе с корреспондентом Гусейном Гусейновым , работающую в ДНР. Об этом сообщил сам журналист в репортаже.

Военные, сопровождающие группу, попытались сбить дрон из стрелкового оружия, но тот успел сбросить снаряд и улететь. Один из бойцов получил легкие ранения, журналисты не пострадали.

«Командир принимает решение: возвращаться. Дальше идти нельзя, будут следить и добивать», — рассказал Гусейнов.

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в июне прошлого года лишившийся руки под Горловкой, рассказал, что международное сообщество замалчивает информацию о ранениях и смертях российских журналистов в зоне СВО, а надпись «Пресса» украинские военные воспринимают как мишень.