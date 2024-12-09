Встреча школьников с бойцами СВО прошла в гимназии в Подольске

83-ю годовщину битвы под Москвой и День героев Отечества отметили в гимназии имени Подольских курсантов. В гости к школьникам пришли участники спецоперации майор Александр Белоусов и Герой России Александр Бородин.

Бойцы рассказали ребятам о своем участии в СВО и ответили на многочисленные вопросы. Такие встречи руководство гимназии устраивает для учащихся постоянно. Кроме того, школьники пишут письма военным, готовят для них новогодние подарки и собирают гуманитарный груз.

Вместе с директором гимназии Натальей Квашенниковой ученики уже в течение двух лет изготавливают для участников СВО двухсторонние красно-белые повязки «свой/чужой». Недавно проекта «Подольск пЕРедовой» Сергей Кулев привез в учебное заведение несколько рулонов ткани. Это позволило ребятам увеличить скорость работы, и в ноябре было сшито рекордное количество повязок. Если раньше в среднем в месяц изготавливали около 200 штук, то теперь школьники сшили 412.

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