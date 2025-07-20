В Германии заявили, что Украина не проигрывает России
Глава МИД Германии Вадефуль: вся Европа поддерживает Украину
Украина не проигрывает в конфликте с Россией, и помогать ей по-прежнему готовы во многих странах мира. Об этом заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль в беседе с Bild.
Политик ответил на вопрос о том, терпит ли киевский режим поражение в зоне боевых действий.
«Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и США также готовы оказать поддержку», — сказал министр.
Вадефуль добавил, что активная позиция Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца помогает укреплению международной солидарности с Киевом.
Ранее стало известно, что в ФРГ призвали бомбить российские аэродромы, чтобы помочь Украине справиться с возрастающим преимуществом России в воздухе.