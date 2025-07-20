В Германии призвали бомбить российские аэродромы и оборонные предприятия, чтобы помочь Украине справиться с возрастающим преимуществом России в воздухе. Об этом в эфире YouTube-канала бундесвера заявил генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг.

«Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — сказал он.

Еще одной целью могут стать российские оборонные предприятия, так как Москва серьезно преуспела в производстве ракет.

Фройдинг считает, что нужно найти способ помешать развитию ВПК России, используя экономические меры. Он призвал найти дополнительные рычаги для сокращения производства России в этой области.

Ранее в США сообщили, что российские войска в июне освободили рекордное число территорий в зоне спецоперации с начала 2025 года.