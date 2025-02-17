В Германии заявили, что Трамп поможет Европе снова стать «нормальной»

Американский лидер Дональд Трамп поможет Европе опять стать «нормальной» и не игнорировать российские интересы. Об этом заявил член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк в беседе с РИА «Новости» .

«Я думаю, что это сработает с Дональдом Трампом, мы должны начать снова становиться нормальными, говорить и принимать интересы России в Европе», — подчеркнул он.

По словам политика, прошлое американское правительство мыслило нереалистично. Республиканцы отличаются другим подходом. Готтшальк выразил уверенность, что Трамп «прекратит войны» и не начнет новые.

Ранее Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин хочет как можно скорее урегулировать украинский кризис. По словам американского президента, Россия — сильная страна. Он напомнил, что она «победила Гитлера, победила Наполеона».