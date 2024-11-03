В Германии заявили, что переговоры России и Украины уже начались

Россия и Украина якобы ведут непубличный диалог, чтобы определить границы вероятных взаимных уступок. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit .

По данным издания, государства ведут конфиденциальные переговоры на уровне политических советников. Во время диалога могут поднимать вопросы о воздержании от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмене военнопленными, условиях зерновой сделки и возвращении детей к их родителям.

Авторы материала отметили, что встречи проходили в Киве, Копенгагене, Давосе, Джидде и других городах. В диалоге также якобы принимали участие страны «Большой семерки» и Китай.

По мнению журналистов, сейчас стоит думать не о том, начнутся ли переговоры между РФ и Украиной, а о том, когда они пройдут официально.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что западные страны не повлияют на Россию с помощью поставок оружия ВСУ. По его мнению, урегулировать конфликт можно только за столом переговоров.