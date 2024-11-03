В Германии заявили, что переговоры России и Украины уже начались
Die Zeit: Россия и Украина могут вести неофициальные переговоры
Россия и Украина якобы ведут непубличный диалог, чтобы определить границы вероятных взаимных уступок. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.
По данным издания, государства ведут конфиденциальные переговоры на уровне политических советников. Во время диалога могут поднимать вопросы о воздержании от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмене военнопленными, условиях зерновой сделки и возвращении детей к их родителям.
Авторы материала отметили, что встречи проходили в Киве, Копенгагене, Давосе, Джидде и других городах. В диалоге также якобы принимали участие страны «Большой семерки» и Китай.
По мнению журналистов, сейчас стоит думать не о том, начнутся ли переговоры между РФ и Украиной, а о том, когда они пройдут официально.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что западные страны не повлияют на Россию с помощью поставок оружия ВСУ. По его мнению, урегулировать конфликт можно только за столом переговоров.