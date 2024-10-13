В Германии раскрыли требования Зеленского к Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два требования на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцом — одобрить ускоренный прием страны в НАТО и разрешить бить вглубь России западным оружием. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

В материале отметили, что украинский лидер не просто просил снять ограничения на удары вглубь России, но и передать Киеву ракеты Taurus. Немецкий канцлер в ответ и не отказался, и не согласился. Фактически в Берлине оставили призывы Зеленского без внимания.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего „плана победы“. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — заявил военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Ранее издание сообщило, что Минобороны ФРГ прекратит поставлять Киеву тяжелое вооружение, так как усомнилось в возможностях Украины провести контрнаступление в ближайшее время. ВСУ, в частности, больше не передадут танки Leopard 2, танковые гаубицы и БМП.