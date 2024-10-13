Украина больше не получит оружия и техники от Германии

Германия прекратит поставлять Украине тяжелое вооружение для ВСУ, так как немецкое Минобороны усомнилось в возможностях Киева провести контрнаступление в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Bild .

«Передача завершена», — привело издание выдержки из внутреннего документа Минобороны.

В частности, Украина больше не получит от ФРГ танки Leopard 2, хотя Бундесвер располагает еще почти 300 экземплярами такой техники. Это касается и поставок БМП и танковых гаубиц.

Издание также назвало уткой заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским о «новых миллиардах помощи» Киеву. Озвученные им суммы и проекты в реальности были одобрены и профинансированы в 2023 году.

Украина предпринимала попытку контрнаступления с начала лета 2023 года. Тогда в августе военный журналист Алексей Борзенко заявил, что ВСУ не приходится рассчитывать на удачу, так как новобранцы были плохо обучены, а западную технику ВС РФ сжигали еще на подходе к позициям.