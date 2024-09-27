Власти Германии должны обсудить вопрос возмещения ущерба и прекратить поставки оружия Украине, если подтвердится вина страны в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом в своем YouTube-канале заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Политик опубликовала на своем канале видео, в котором подробно разобрала версию теракта, изложенную в немецких СМИ.

«Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба», — подчеркнула она.

Вагенкнехт заявила, что многие годы российский газ играл важную роль в обеспечении экономического успеха Германии. По ее словам, антироссийские санкции ФРГ только навредили. И если подтвердится роль Украины в диверсии против «Северных потоков», то немцам «с такими друзьями и врагов не надо».

Ранее американский профессор истории Питер Кузник назвал США вероятным исполнителем подрывов российских газопроводов, так как именно Соединенные Штаты имеют технические возможности для реализации такого плана.