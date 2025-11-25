Россия близка к победе в конфликте на Украине, и именно это отражает мирный план США. Об этом сообщил в газете Berliner Zeitung депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.

По его мнению, Евросоюз и Великобритания просчитались в конфликте и теперь теряют влияние в кризисных регионах. Политику ЕС фон дер Шуленбург назвал полным провалом.

«Она состоит из отрицания реальности, демонстрации силы, самодовольства и пустой риторики. Ни одну войну невозможно выиграть или даже закончить таким подходом», — пишет он.

Депутат добавил, что тот, кто четыре года отказывался от любых переговоров, теперь не может рассчитывать на диктовку курса действий.

Ранее бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал перестать считать президента США Дональда Трампа союзником Европы в вопросе урегулирования конфликта на Украине.