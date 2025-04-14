Политик Мерц: ФРГ отправит Taurus на Украину только в координации c партнерами

Германия готова поставить крылатые ракеты Taurus на Украину только после координации с европейскими партнерами. Такое заявление сделал лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD .

«Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами», — подчеркнул политик.

По его словам, поставку Taurus необходимо согласовать. Если отправку ракет скоординируют, Германия должна участвовать, подчеркнул Мерц.

Немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич ранее заявил, что будущее участие Германии в миротворческом процессе на Украине зависит от итогов голосования. ФРГ стоит перед историческим выбором, добавил он.