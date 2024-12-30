Welt: единственным сценарием для Зеленского в 2025 году остались переговоры с РФ

Единственным доступным сценарием для президента Украины Владимира Зеленского в 2025 году, учитывая сложившуюся для ВСУ ситуацию на фронте, окажутся только мирные переговоры с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt .

Издание напомнило, что избранный президент США Дональда Трамп уже заявил о желании положить конец украинскому конфликту в ближайшее время.

«Украина значительно ослаблена в военном отношении: моральный дух солдат падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского переговоры остаются единственный сценарием», — говорится в публикации.

Автор статьи напомнил, что ресурсы Украины становятся все более ограниченными. И это на фоне того, что внешнеполитическая позиция Трампа основывается на прагматизме и экономических интересах США, которым не идут на пользу высокие расходы на помощь Киеву. Американский лидер убежден, что на смену дорогостоящей военной поддержке должна прийти дипломатия.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского «чемпионом всех времен», согласившись с заявлением юриста Клэя Томпсона о том, что украинский лидер украл рекордную сумму из денег налогоплательщиков США, направленных в качестве военной помощи Киеву.