«Абсолютный чемпион». Маск поддержал обвинения в адрес Зеленского за воровство денег

Президент Украины Владимир Зеленский стал «чемпионом всех времен». Так американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в принадлежащей ему социальной сети X юриста Клэя Томпсона, который написал, что украинский лидер «провернул одну из самых грандиозных краж денег за всю историю».

Автор первоначального твита обратил внимание на сообщение, что президент США направил на военную поддержку Украины дополнительный пакет помощи на 2,5 миллиарда долларов.

«Чемпион всех времен», — согласился Маск с сообщением о том, что Зеленский украл рекордную сумму из денег американских налогоплательщиков.

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине и транша в рамках Инициативы по содействию безопасности страны (USAI) на общую сумму в почти 2,5 миллиарда долларов.

Средства разделили на две части: первая пойдет на поддержку ВСУ, а вторая — на обеспечение поставок средств противовоздушной обороны, артиллерии и других систем вооружения. По словам Байдена, Пентагон подготовит к отправке несколько тысяч снарядов и ракет для укрепления позиций украинских войск зимой.