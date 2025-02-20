В Генштабе раскрыли, сколько территорий уже освободили российские военные

За прошедший год российские военные освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Он также добавил, что за неполные два месяца текущего года ВС России уже освободили более 600 квадратных километров. При этом в ДНР, Херсонской и Запорожской областях осталось освободить всего 25% территорий этих регионов, а в ЛНР — менее 1%.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись вперед на Времевском направлении в ДНР и вошли в село Новоочеретоватое. Бойцы ВС России закрепились в южной и юго-восточной части населенного пункта, продолжая продвигаться вперед.