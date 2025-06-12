В ГД предупредили о риске войны с ФРГ
Депутат Шхагошев: поставки ракет ВСУ грозят риском столкновения России и ФРГ
Поставки Германией ракет Украине могут привести к вооруженному столкновению с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Он напомнил, что Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, также ответственна за поставки немецких ракет ВСУ. О политических реалиях говорил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — отметил Шхагошев.
Володин 11 июня направил председателю бундестага Юлии Клекнер свидетельства преступлений Украины против мирного населения. Спикер Госдумы отметил, что поставки ВСУ ракет Taurus подтолкнут Германию и немецкий народ к вооруженному противостоянию с Россией.
Бывший военный советник экс-канцлера Ангелы Меркель генерал Эрих Вад считает, что Украина втянет ФРГ в конфликт, если получит крылатые ракеты Taurus.