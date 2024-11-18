В ГД нашли скрытый подтекст в поступке Байдена по дальним ракетам

Американский лидер Джо Байден своим разрешением Украине бить ракетами ATACMS по российской территории мстит победившему на выборах президенту Дональду Трампу. Об этом в беседе с РИА «Новости» этом заявил депутат ГД от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Байден мстит Трампу за поражение демократов на выборах и своим решением о применении дальнобойных ракет по территории РФ фактически связывает любые попытки переговорного процесса», — сказал он.

По словам Белика, действующий президент США понимает, что РФ «не останется в долгу» за атаки на свои территории. Если по ним ударят, то конфликт разыграется еще сильнее. В итоге Трампа по вступлению в должность уже будет ждать негативный переговорный «багаж».

Кроме того, проигравшая администрация Байдена надеется, что некоторые страны Североатлантического альянса поддержат решение нынешнего президента США новыми поставками оружия на Украину.

«Таким образом, перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», — сказал Белик.

Ранее глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал Байдена «кровавым Джо» после решения о разрешении ВСУ бить дальними ракетами вглубь РФ. Политик отметил, что поступок американского главы повлечет самый жесткий ответ от России.