Германия должна потребовать вывода американского ядерного оружия с территории страны после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний атомного арсенала. Об этом РИА «Новости» заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

По ее словам, решение Трампа основано на роковой ошибке — убеждении, что ядерную войну можно вести, не уничтожив себя самих. Германия не должна участвовать в запуске нового витка гонки вооружений.

«ФРГ должна сделать четкий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение», — подчеркнула Дагделен.

Она добавила, что кабмин Фридриха Мерца не сделает этого из-за своей фатальной преданности вассала.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия — учения возобновятся впервые за 33 года.