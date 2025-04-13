В Европе поставили условие Украине о долгосрочном мире

Профессор Малинен: ВСУ должны капитулировать для достижения мира

Фото: РИА «Новости»

Для достижения мира украинским военным необходимо сдаться. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

«Единственный способ заключить долгосрочный мир на Украине — капитуляция ВСУ», — сказал он.

Малинен добавил, что такого развития событий может в короткие сроки добиться американский президент Дональд Трамп, если Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку киевского режима и отправят украинского лидера Владимира Зеленского в отставку.

Последний признал, что конфликт на Украине должен закончиться за столом переговоров. Однако при этом он призвал союзников продолжать оказывать поддержку стране и не ослаблять давление на Россию.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте