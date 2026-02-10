В Европе об этом знали: Мирошник назвал цель покушения на генерала Алексеева

Украинские власти покушением на первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева планировали сорвать переговоры. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев LIVE» .

«Я уверен, что о нем знали те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и Зеленского, и его боевиков», — добавил дипломат.

Об этом же ранее заявлял и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Покушение на генерала произошло 6 февраля. Киллер несколько раз выстрелил в Алексеева в лифте жилого дома на Волоколамском шоссе и скрылся, но через два дня его задержали в ОАЭ и выдали России.

Еще двух пособников покушения нашли в Подмосковье, третья соучастница успела бежать на Украину. За успешное выполнение задания СБУ обещала убийце 30 тысяч долларов.