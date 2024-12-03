Благотворительная акция «Рождественское чудо» началась во Фрязине

Проект Державного храма города Фрязино существует уже 15 лет. Его участники помогают людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в заботе и поддержке.

Акция «Рождественское чудо» проводится по благословению благочинного церквей Лосино-Петровского округа священника Павла Галушко и благочинного церквей Щелковского округа протоирея Андрея Ковальчука. Священнослужители активно участвуют в проекте, который полюбился многим жителям городского округа.

Всех желающих приглашают присоединиться к акции, в ходе которой будут собраны подарки для одиноких пожилых людей, детей из пострадавших от боевых действий регионов и раненых бойцов специальной военной операции.

От жителей принимаются любые полезные вещи: книги, игрушки, канцтовары, материалы для творчества, предметы личной гигиены, сладости и многое другое. Организаторы сами приедут забрать подарки, что будет удобным для участников акции.

Обращаться можно к волонтерам группы «Поможем вместе» по номерам телефонов: 8-963-712-67-29 Станислав, 8-925-128-21-28 Наталья, 8-903-167-96-78 Лариса, 8-903-290-90-32 Ольга, 8-910-156-24-54 Аниса, 8-916-911-32-90 Наталья.

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