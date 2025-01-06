В Эстонии раскрыли, как украинские БПЛА долетели до Ленобласти

Украинские беспилотники долетели до Ленинградской и Псковской областей извилистым маршрутом, миновав зону поражения сил ПВО в крупных городах Эстонии. Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти сообщил об этом телерадиовещательной компании Err .

По его оценкам, операция началась в Киевской области. Ханниотти предположил, что украинские военные использовали предварительные разведданные и выстроили маршрут дронов так, чтобы они пролетели мимо больших городов и критической инфраструктуры.

«Таким образом ударные беспилотники самолетного типа могут достигать различных целей. Они точно не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот», — сказал он.

Нацеленные на российские регионы БПЛА не подошли к границам Эстонии. Российская система ПВО тоже не нарушила воздушное пространство страны.

В ночь на 4 января военные с применением средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия обезвредили над Ленобластью четыре беспилотника. Утром силы ПВО сбили два дрона в Псковской области.