Ночь и утро 4 января стали рекордными для Ленобласти по уничтожению БПЛА

Дрозденко: над Ленинградской областью за ночь и утро уничтожили 4 беспилотника

За ночь и утро 4 января над территорией Ленинградской области уничтожили четыре летательных аппарата, опасность БПЛА в настоящее время сняли. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Ночь и утро 4 января по количеству уничтоженных БПЛА стали рекордными. Над территорией Ленинградской области уничтожили четыре летательных аппарата, в том числе с применением стрелкового оружия и средств РЭБ», — написал он.

Дрозденко добавил, что опасность атаки БПЛА в настоящее время сняли на всей территории региона. Обломки одного из беспилотников рухнули в лесном массиве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Минобороны России утром 4 января сообщило, что средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили 16 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Ленинградской области.