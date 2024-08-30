В ЕС пожаловались на истощение запасов оружия из-за помощи ВСУ

Запасы оружия в Европе истощились, и их необходимо срочно пополнить. На это указал глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран содружества в Брюсселе. Его слова привело РИА «Новости» .

"Вы не можете себе представить усилия, которые предпринимают европейские страны для помощи Украине, объемы военных поставок на Украину. Мы истощили наши запасы, должны их пополнить", — подчеркнул Боррель.

Он обратил внимание, что в Евросоюзе уже достигли цели по производству 700 тысяч 155-миллиметровых снарядов. А для того, чтобы получить миллион снарядов, нарастили производство.

Ранее Боррель предложил снять все ограничения с Украины и разрешить ей применять западное оружие для атак на объекты, расположенные на территории России. Он заявил, что нужно разрешить украинским войскам бить по тем местам, из которых ВС России наносят удары по ним. В Госдуме призыв Борреля назвали чудовищными и безответственными.