В ЕС обсудили развертывание военного контингента для прекращения огня на Украине

AFP: в ЕС обсуждают развертывание контингента для прекращения огня на Украине

В странах ЕС начали обсуждать возможность развертывания военного контингента, чтобы обеспечить введение режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщили источники французского агентства Agence France-Pressе .

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — заявил собеседник журналистов.

Как объяснил агентству один из европейских дипломатов, западные лидеры разрабатывают планы по предоставлению гарантий безопасности украинской стороне.

Ранее стало известно об отказе Украины от альтернативных членству в НАТО гарантий. Руководство страны заявило, что единственная реальная гарантия безопасности для государства — это присоединение к альянсу.