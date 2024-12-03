В ЕС обсудили развертывание военного контингента для прекращения огня на Украине

В странах ЕС начали обсуждать возможность развертывания военного контингента, чтобы обеспечить введение режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщили источники французского агентства Agence France-Pressе.
«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — заявил собеседник журналистов.
Как объяснил агентству один из европейских дипломатов, западные лидеры разрабатывают планы по предоставлению гарантий безопасности украинской стороне.
Ранее стало известно об отказе Украины от альтернативных членству в НАТО гарантий. Руководство страны заявило, что единственная реальная гарантия безопасности для государства — это присоединение к альянсу.
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