Главная цель «плана победы» президента Украины Влвдамира Зеленского — втянуть Евросоюз в прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Это художественный роман, этот „план“ совершенно не реалистичен, и все это знают. Даже сам Зеленский знает, что он не имеет никаких шансов. Единственный план Зеленского с самого начала этого конфликта — это вовлечь Европу в войну», — сказал он.

По словам евродепутата, своим планом Зеленский хотел замаскировать участие Евросоюза и НАТО в конфликте, потому что Украина проигрывает на фронте.

Вступление в Североатлантический альянс — один из пунктов «плана победы» Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что план президента Украины нацелен на полноценное вовлечение НАТО в конфликт.