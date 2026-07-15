В Энергодаре пропало электроснабжение после атаки ВСУ
Балицкий: Энергодар временно обесточен из-за атаки ВСУ
Энергодар оказался временно обесточен после атаки беспилотников ВСУ, социальную инфраструктуру и критически важные объекты перевели на резервные источники питания. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, сразу после стабилизации обстановки аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам.
«Ситуация сложная, но контролируемая. В городе сформировали запас топлива для дизельных генераторов. Городские службы жизнеобеспечения перевели на усиленный режим работы», — написал губернатор.
Балицкий призвал местных жителей доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.
Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявляла, что ВСУ усилили атаки на объекты городской инфраструктуры в Энергодаре.