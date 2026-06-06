В Енакиеве боец сделал предложение девушке, пострадавшей при атаке на автобус

Девушка, которая пострадала при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве, получила предложение руки и сердца прямо в реанимации. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале .

Жительница ДНР Анастасия в день удара ехала вместе с сыном к своему любимому человеку, который находится на линии боевого соприкосновения. Во время атаки она прикрыла ребенка собой и спасла ему жизнь, но сама получила тяжелые ранения.

«Сегодня ее любимый человек приехал с ЛБС и сделал ей предложение. Прямо в реанимации», — сообщил Приходько.

Он добавил, что после ранения девушка больше суток находилась между жизнью и смертью. Врачи смогли стабилизировать ее состояние.

«Хирурги Горловской второй больницы в который раз совершили чудо и вытянули девочку с того света. Сейчас уже ей значительно лучше», — отметил мэр.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что при атаке на автобус в Енакиеве погибли восемь человек. Еще девять человек попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.