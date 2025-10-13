В Думе предложили увеличить размер страхования вкладов для участников СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой повысить страховую защиту банковских вкладов участников спецоперации. Он предложил увеличить предельный размер возмещения с нынешних 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей. Законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Предлагаю внести поправки в закон „О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации“. Необходимо увеличить участникам специальной военной операции размер страхового возмещения по вкладам до 10 миллионов рублей», — заявил Миронов.

Он отметил, что по текущим правилам максимальная сумма страховки вкладов для всех граждан составляет 1,4 миллиона рублей. Сегодня участники спецоперации получают несколько видов выплат. Это денежное довольствие, единовременные выплаты, ежемесячные социальные выплаты мобилизованным, а также страховые выплаты в случае ранения или гибели военнослужащего. Иногда суммы могут достигать нескольких миллионов рублей, отметил парламентарий.

«В случае возникновения финансовых проблем у банка у участников спецоперации могут возникнуть сложности с сохранением денежных средств, а нынешний размер страхового возмещения не может полностью защитить их вклады», — пояснил Миронов.

Поэтому «Справедливая Россия» предлагает увеличить лимит банковской страховки с 1,4 до 10 миллионов рублей. Такой подход, по мнению лидера партии, поможет сохранить сбережения участников спецоперации.

Ранее Миронов потребовал предоставить льготную ипотеку участникам СВО. Депутат предложил выдавать ипотеку под 4% годовых тем, кто служил по контракту один год, а для тех, кто отдал армии два года и более, ставку снизить до 2%.