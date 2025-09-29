Депутаты потребовали предоставить льготную ипотеку участникам СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести льготную ипотеку для участников спецоперации. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Сегодня наша фракция обратилась в правительство с предложением запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции. Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесет весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей стране», — прокомментировал Миронов.

Парламентарий предложил гражданам, служившим по контракту год, выдавать ипотеку под 4% годовых, а для тех, кто служил два года и более, сделать ставку 2%. Такой подход, по мнению Миронова, обеспечит военнослужащих доступным жильем, повысит престиж военной службы и станет важным проявлением признательности от государства участникам СВО.

«Призываю правительство поддержать инициативу фракции „Справедливая Россия“ и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос», — сказал Миронов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который даст участникам боевых действий возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Как отметили депутаты, это шанс для тех, кто из-за травм или других причин не может работать по прежней профессии. Они смогут освоить новую специальность и уверенно строить будущее.