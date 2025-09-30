В Думе предложили создать систему противобеспилотной обороны из добровольцев

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил создать систему местной противобеспилотной обороны из числа добровольцев и ветеранов СВО. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Угроза для многих регионов России со стороны беспилотников противника — это суровая реальность наших дней. Традиционные системы ПВО просто физически не могут противодействовать всем таким атакам, тем более что многие из них нацелены на мирные объекты», — сказал политик.

Поэтому важно развивать местные и даже локальные силы противовоздушной и противобеспилотной обороны, отметил он. За годы специальной военной операции страна накопила богатый опыт и технические средства для борьбы с этой угрозой. По его мнению, их нужно обобщить и внедрить.

Он подчеркнул, что речь идет о простом оружии, а не о сложной технике. Имеются в виду стрелковое оружие и мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы, а также средства пассивной защиты.

«Государство должно взять на себя общее руководство, выделить необходимые средства, обучить и вооружить добровольцев, в том числе из ветеранов СВО. Уверен: их будет немало», — добавил Миронов.

Бизнес, особенно крупный, должен активно участвовать в решении этой задачи, уверен депутат. Для этого нужно создавать необходимую инфраструктуру на своих объектах и использовать частные охранные предприятия. Миронов отметил, что скоро обсудит этот вопрос с представителями различных ведомств.

Ранее Миронов призвал предоставить льготную ипотеку участникам СВО. Депутат предложил предоставлять ипотеку по ставке 4% годовых тем, кто служил по контракту один год. Для тех, кто служил два года и больше, — снизить ее до 2%.