Российские и украинские военнослужащие часто сталкиваются с атаками беспилотников, поэтому они научились различными способами их перехватывать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

ВС России нашли способ нейтрализовать безэкипажные катера ВСУ, для этого военные оперативно находят их и купируют угрозу. Агентство подчеркнуло, что некогда грозная украинская разработка сейчас оказалась практически бесполезной,

Бороться с другим опасным оружием — тяжелыми беспилотниками «Баба Яга» — российским войскам помогают FPV-дроны, отметило издание.

Боевики ВСУ, в свою очередь, ищут методы противодействия таким БПЛА как «Орлан», Zala, SuperCam, «Элерон», показавшим себя как хорошее средство разведки. ВС России используют их в связке с ОТРК «Искандер».

Агентство добавило, что в зоне СВО заметили странную «разработку» украинских военных — «летающий автомат Калашникова». Устройство соответствует своему названию и представляет собой АК-74, прикрепленный к беспилотнику.

Ранее российская группировка войск «Центр» установила контроль над населенным пунктом Калиново в Донецкой Народной Республике. Военные отразили семь атак, потери ВСУ составили до 470 боевиков.