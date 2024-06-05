В Донецке появилась «дорога смерти», где ВСУ атакуют гражданские машины

В Донецке появилась «дорога смерти» — улица, на которой военнослужащие ВСУ регулярно атакуют гражданские автомобили с беспилотников. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Мрачным названием окрестили улицу Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города. За последние пять дней украинские боевики с дронов уничтожили на ней четыре гражданских автомобиля. Вдоль улицы остались стоять сгоревшие остовы машин.

«Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая „дорога смерти“», — сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

Местные жители рассказали, что в районе постоянно летают украинские БПЛА, поэтому они стараются объезжать это место по другой трассе. Хотя общественный транспорт продолжает ходить по опасному маршруту.

Ранее стало известно, что во вторник, 4 июня, в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали девять мирных жителей, в том числе, два ребенка.