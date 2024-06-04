Девять мирных жителей пострадали от атаки ВСУ в ДНР

Девять человек пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

По его словам, при обстреле поселка Старомихайловка пострадала целая семья: восьмилетний мальчик, 30-летняя женщина, а также мужчина и женщина в возрасте 63 и 60 лет. У пострадавших состояние тяжелое и средней степени тяжести.

В Кировском районе Донецка ВСУ скинули взрывчатку с беспилотника, ранения получили мужчины 45 и 28 лет. В Еленовке в результате атаки с дрона получили ранения 17-летний подросток, 27-летний мужчина и 30-летняя женщина.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Пушилин.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали американскую РСЗО HIMARS для ударов по Макеевке в ДНР. В результате обстрела получил повреждения частный дом, пострадала находившаяся внутри 90-летняя пенсионерка.