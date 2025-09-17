В Донбассе вскрыли гроб с телом солдата ради «видоса для Леры»

В ДНР ритуальщик вскрыл гроб с телом солдата и снял его на видео

В Донецкой Народной Республике ритуальщик вместе со знакомым вскрыли гроб с телом солдата во время перезахоронения из Вознесенки на кладбище Старобешево, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе» .

По данным канала, мужчины решили снять видео «для Лерочки» и выложили его в Сеть в надежде на популярность. Вместо лайков их ждали полицейские.

Против мужчин возбудили дело о надругательстве над телами умерших и местами захоронений. Дознаватели МВД по ДНР передали дело в суд.

Ранее подростки разрушили десятки могил в поселке Ближний Береговой Челябинской области. Злоумышленники выдернули несколько плит и положили их лицевой стороной вниз. Всего жители насчитали около 150 поврежденных могил.