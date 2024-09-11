В доме в Спортивном проезде в Раменском восстановили водоснабжение

Власти Раменского прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей многоэтажки, которая пострадала при атаке БПЛА. Об этом рассказал врио главы округа Эдуард Малышев .

В среду, 11 сентября, он посетил жилой дом в Спортивном проезде и встретился с жителями двух квартир на шестом и 15-м этажах здания.

Малышев сообщил, что специалисты уже завершили работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения. Вплоть до 17-го этажа наладили подачу электроэнергии, а до шестого — работу лифтов.

«Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей, особенно в такие сложные времена», — подчеркнул врио главы округа.

Он добавил, что власти прилагают все усилия, чтобы помочь семьям восстановить жилье и вернуть чувство спокойствия. Малышев поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и солидарность и выразил уверенность, что вместе можно справиться с любыми трудностями.

Многоэтажный дом в Спортивном проезде должны восстановить за три месяца.