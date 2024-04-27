В ДНР заявили о фактическом окружении группировки ВСУ на окраинах села под Авдеевкой | 360°

Спецоперация 27 апреля 2024, 12:19 В ДНР заявили о фактическом окружении группировки ВСУ на окраинах села под Авдеевкой Советник главы ДНР: на окраинах Бердычей фактически окружена группировка ВСУ РИА «Новости»

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Группировку ВСУ окружили на окраинах села Бердычи под Авдеевкой. Об этом в комментарии ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины в Бердычах фактически оказались в окружении», — подчеркнул собеседник агентства.

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Текущая оперативная обстановка вокруг населенного пункта, добавил Кимаковский, говорит о том, что противник больше не может чувствовать себя свободно.

Кроме того, он указал на проблемы украинских военных с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии.

Вместе с тем, по данным Кимаковского, немногочисленная группировка противника еще пытается удержать оборону на окраинах села.

Ранее РИА «Новости» сообщало о подбитой в районе Бердычей американской ремонтно-эвакуационной машине М88А Hercules, которая предназначена для эвакуации танков Abrams. По данным агентства, украинские военные бросили машину прямо на поле боя.