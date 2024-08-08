Обвинение запросило 15 лет для гражданки России и США за госизмену

Обвинение запросило 15 лет и штраф для Ксении Карелиной по статье о госизмене

Обвинение в ходе прений в в Свердловском областном суде запросило 15 лет колонии для гражданки России и США Ксении Карелиной, которую судят по статье о государственной измене. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Кроме тюремного срока, гособвинитель попросил назначить ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее подсудимая признала вину. Приговор ей вынесут 8 августа.

Карелину, уроженку Екатеринбурга, живущую в Лос-Анджелесе, задержали в родном городе в феврале. По данным следствия, женщина, имеющая двойное гражданство России и США, с 2022 года неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку Украины и собирала для ВСУ средства на боеприпасы, экипировку и медикаменты.

После ее задержания Госдепартамент обратился к американцам, призвав их не ездить в Россию ни с какими целями.