Почти 70% потребителей остались без света в ДНР

По последним данным на утро 18 ноября, электроэнергия не поступает 65% потребителей в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, местные власти наметили план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению.

«Провел оперативное заседание штаба по ликвидации последствий атаки противника на энергетическую инфраструктуру. <…> На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушилин уточнил, что работать пока будут только те школы и детсады, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением.

«К сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии. Профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить подачу света», — заключил Пушилин.

Рано утром глава ДНР сообщал, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему ДНР повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточенными оказались многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные и фильтровальные станции.