Украинские дроны повредили дома жителей Краснодарского края

Запущенные украинскими боевиками беспилотники повредили восемь частных и один многоквартирный дом в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона по итогам работы комиссий по оценке ущерба.

Вражеские дроны залетели на территорию муниципалитета в ночь на четверг, 9 апреля. В ходе обхода комиссия установила, что повреждения получила квартира в поселке Саук-Дере, частные дома повредило в Крымске, на хуторе Меккерстук и в поселке Горно-Веселый.

Кроме того, обломки сбитых беспилотников нашли на территории винодельческого хозяйства в селе Молдаванском, на предприятии Крымска и на улице хутора Ленинского.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 9 апреля, перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что летательные аппараты ворвались в воздушное пространство Краснодарского края, Астраханской и Курской областей, а также появились над акваторией Азовского моря.