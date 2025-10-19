В ДНР предотвратили свыше 600 атак беспилотников ВСУ за неделю

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за последнюю неделю предотвратила 622 атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

По данным ведомства, над Донецком и Макеевкой уничтожили 432 дрона, еще 190 — над Горловкой. Украинские формирования, по словам ФСБ, продолжают использовать тактику комбинированных налетов.

Отмечается, что беспилотники пытались атаковать промышленную шахту в Макеевке, а также объект строительного назначения в Советском районе города. Среди перехваченных устройств — чешские FP-1 и дрон самолетного типа HF-1.

В ФСБ подчеркнули, что все подавленные беспилотники впоследствии обезвредили взрывотехники, боевые заряды уничтожены без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.

Пятого октября сообщалось, что система РЭБ сорвала более 700 атак украинских дронов по ДНР за неделю.