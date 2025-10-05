Система РЭБ сорвала более 700 атак украинских дронов по ДНР за неделю

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила более 700 атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Донецком управлении ФСБ.

По данным ведомства, над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 447 беспилотников, еще 273 — над Горловкой. Украинские формирования продолжают применять тактику комбинированных налетов, задействуя одновременно ударные и разведывательные дроны.

Зафиксирована повышенная активность вражеских БПЛА-разведчиков, направлявшихся в сторону Донецко-Макеевской агломерации. Система РЭБ зафиксировала 11 таких аппаратов, после чего бойцы подразделения «Горыныч» ФСБ перехватили их ударными FPV-дронами, не допустив проникновения в охраняемый периметр.

В районе железнодорожного депо в Горловке был обнаружен и нейтрализован рой дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами на базе реактивных выстрелов ПГ-9С. Над Донецком также подавили три беспилотника самолетного типа «Орел», использовавшихся для вскрытия систем российского ПВО.

Отмечается, что все обнаруженные аппараты удалось перехватить и обезвредить без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.