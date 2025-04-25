Боевики ВСУ в течение двух месяцев пускали фосфорные снаряды в сторону российских военных. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» боец 60 ОМСБ с позывным «Киндер».

«Фосфором засыпали нас очень много, много [раненых] было от фосфора. Задыхались пацаны, жгло, блиндажи горели. Судя по [радиоперехватам], выпускали [снаряды с фосфором] только националисты», — сказал он.

По его словам, противник ежедневно применял плотный огонь такими снарядами по 30-40 ракет.

Ранее о наличии у ВСУ боеприпасов с фосфором писали африканские журналисты. Например, портал aBamako осенью прошлого года сообщил, что террористическая группировка в Мали получила от Украины подобное оружие.

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательному оружию, содержащему белый фосфор. Их применение ограничено международными конвенциями, поскольку такие снаряды наносят чрезмерные повреждения.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по российским бойцам в Курской области немецкими боеприпасами, начиненными хлором. Несколько военных госпитализировали с отравлением.