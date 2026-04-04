В Донецке в результате обстрела пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале .

«По предварительной информации, в результате обстрела укронацистов в Буденновском районе ранения получили три мирных жителя», — написал он.

Кроме того, зафиксировали значительные разрушения: повреждено остекление около 190 окон и 30 балконов в жилых домах, а также в здании дошкольного учреждения. Городские службы продолжают уточнять информацию о последствиях обстрела.

Первого апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, ю что украинская сторона должна принять решение о выводе войск за пределы административных границ Донецкой Народной Республики.