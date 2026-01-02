В Димитрове нашли доказательство лжи Зеленского

Российские войска обнаружили в Димитрове (украинское название — Мирноград) приказ об отступлении. Это доказало, что военное командование Украины знало о плачевной ситуации на участке, но публично утверждало обратное, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале .

Он опубликовал документы, найденные у погибшего в освобожденном городе украинского офицера. Среди них — приказ командующего оперативным командованием «Восток» ВСУ воинским частям и соединениям киевского режима с 20 ноября 2025 года организовать эвакуацию личного состава и техники из окрестностей Красноармейска, Димитрова, Игнатовки, Светлого, Николаевки и других населенных пунктов в район Доброполья. О результатах требовалось доложить 26 ноября.

«Документ любопытный. Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки. По сути, это замысел на отступление. Бегство. Но замыслом тут, конечно, и не пахнет. Смысл приказа — спасайся кто может и как может», — объяснил Поддубный.

Приказом, по мнению военкора, командование хотело в будущем оправдаться перед руководством. Поддубный допустил, что документ подделали. В этом случае могла произойти попытка подменить указания определенным частям и соединениям.

Минобороны объявило об освобождении Димитрова 2 января. К началу декабря под контролем российских войск находилась треть зданий в городе.