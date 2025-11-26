Беспилотник упал на жилой дом в Чебоксарах, началась эвакуация населения

Обломки сбитого украинского беспилотника врезались в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах, выбив стекла на нескольких верхних этажах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, произошло повреждение дома на уровне с 10 по 12 этажи. Ударной волной из оконных проемов вырвало стеклопакеты и рамы.

Несколько припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения от разлетевшихся осколков.

Глава Республики Чувашия Олег Николаев сообщил, что благодаря слаженным действиям экстренных служб жертв удалось избежать, однако сейчас проводят эвакуацию жителей.

«В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в результате атаки ВСУ деревни Кожановка Злынковского района в Брянской области получил ранения мирный житель.