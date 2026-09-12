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    В Черном море пропал капитан атакованного БПЛА российского танкера

    Капитан танкера «Армада Лидер» Выгонный пропал без вести после атаки БПЛА

    Serguei Fomine/Global Look Press
    Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В Черном море пропал капитан танкера «Армада Лидер». Он остался на судне после эвакуации членов экипажа из-за атаки БПЛА, сообщил канал «Любимый Сочи» в «Максе».

    Танкер, по информации паблика, атаковали 10 сентября в 12-мильной зоне в нейтральных водах у берегов Абхазии. Экипаж эвакуировался, на судне остался только капитан Олег Выгонный.

    Спустя два дня мужчину на танкере не обнаружили. Его местонахождение неизвестно.

    Родственники предположили, что Выгонный мог самостоятельно покинуть судно и воспользоваться спасательным плотом. Они призвали моряков, находившихся в зоне бедствия, помочь в поиске капитана.

    Ранее беспилотники атаковали российский сухогруз «Омский-107». Он сел на мель у побережья Турции.