В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС Украины

Российские бойцы ликвидировали в Черном море группу 801-го центра спецназа ВМС Украины. Об этом сообщил источник в силовых структурах, передает РИА «Новости» .

Он уточнил, что группу возглавлял капитан второго ранга Сергей Марченко, его позывной Сирко. Источник обратил внимание, что украинских спецназовцев отправили на смерть из-за личных интересов командиров.

20 августа ВС России сорвали попытку ДРГ ВСУ прорваться на катерах к Крыму. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, группу заметили ночью в акватории у побережья региона. Один из катеров удалось уничтожить разведывательно-ударным комплексом ZALA «Ланцет».